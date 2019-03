Brand bij zorgboerderij in Nieuw-Buinen

Volgens omstanders is één persoon in de boeien geslagen en in een politiewagen meegenomen. Waarom dat is gebeurd, is niet bekend.Villa Flora is een monumentaal pand, waar een kleinschalige vorm van beschermd wonen wordt aangeboden, voor cliënten met een psychiatrische belemmering of een licht verstandelijke beperking.Volgens de website van ADhD Noord, waar Villa Flora onder valt, is er plaats voor zeven bewoners.