Asser rijschoolhouder vreest faillissement door actie minister

Zonder die VOG mag de man geen rijschool meer runnen en rijlessen geven. Want uit die verklaring moet blijken dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de uitvoering van zijn werk. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil de VOG van de rijschoolhouder zo snel mogelijk intrekken. De reden: de man is betrokken bij een zedenzaak, waarin hij wordt verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefdochter.

Eerder tikte de rechtbank Noord-Nederland de minister op de vingers. De Groningse bestuursrechter vond de intrekking van de VOG te kort door de bocht omdat de man alleen verdachte is en nog niet veroordeeld. Bovendien heeft de strafrechter zijn voorlopige hechtenis van twee maanden onlangs geschorst en stemde de reclassering in met het spoedig verwijderen van diens enkelband.

Toch vindt de minister het in het belang van de "bescherming van de maatschappij" om hem het werken als rijschoolleraar onmogelijk te maken. Om die reden stapte de minister vandaag naar de Raad van State in de hoop dat die de VOG met een spoeduitspraak blokkeert.

Volgens een juriste van het ministerie blijft de VOG vijf jaar geldig, ook al zou de man strafrechtelijk worden veroordeeld. En dat risico wil de minister niet nemen. De Raad van State wilde weten of de 53-jarige Assenaar al is gedagvaard door de Officier van Justitie. "Nog niet, maar dat gaat zeker gebeuren," aldus de juriste.

Voor de Assenaar is het geen optie om mensen, of zijn toch al in het bedrijf meewerkende vrouw, in te huren om zijn rijschool voort te zetten zolang hij geen VOG heeft. "Nee, dat is onmogelijk, dan zou ik vijf zzp'ers moeten laten werken om nog een beetje inkomen over te houden. En mijn vrouw kan het ook niet overnemen. Zonder VOG gaat mijn rijschool failliet."