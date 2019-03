Politie krijgt twee tips over windmolendreigbrief

De politie heeft twee tips binnengekregen over de dreigbrief, die ondernemer Ben Timmermans van Avitec in Nieuw-Buinen kreeg.

Van wie die tips komen en wat voor informatie ze bevatten, kan de politie niet zeggen. "We zijn er erg blij mee en hopen op nog meer tips."Wegenbouwbedrijf Avitec infra & milieu in Nieuw-Buinen maakte afgelopen woensdag bekend dat het uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer stapt. Directeur Timmermans van het bedrijf is bang voor aanslagen op zijn onderneming en zijn naasten.De dreigbrief is afkomstig van anti-windmolenactivisten. Timmermans deed aangifte bij de politie. De politie heeft nu een speciaal team op de zaak gezet, een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO).Op 15 februari werd Avitec, dat kortgeleden nog Hoornstra heette, ook opgeschrikt door een actie van anti-windmolenactivisten. Bij het station in Delfzijl, waar Avitec een rotonde aanlegde, werd asbest gedumpt en een pamflet met bedreigingen opgehangen.