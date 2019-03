Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vrijdag om 20.00 uur is het meteen raak. In Assen kun je naar theaterstuk ‘Een Moeder’. Deze productie is een bewerking van de roman ‘Ontaarde Moeders’, geschreven door Renate Dorrestein. Deze schrijfster zou zich, volgens Theater APK, omgedraaid hebben in haar graf als ze had geweten dat het Boekenweekgeschenk geschreven is door een man tijdens een Boekenweek met als thema ‘De moeder de vrouw’.Och, wat zijn ze toch leuk! De twee pasgeboren leeuwenwelpen, Zuna en Kimani, mogen zaterdag voor het eerst naar buiten in dierenpark Wildlands. Voorheen heeft het publiek de jonkies alleen nog maar via een livestream mogen bewonderen. Maar zaterdag kun je erbij zijn, wanneer ze voor het eerst in het echt te zien zijn.Zaterdag beklimmen wandelaars, hardlopers, fietsers en handbikers de Col du VAM bij Wijster tijdens ‘Kleintje Klimmen tegen MS’. In deze tocht doen sporters mee die de tocht naar Zuid-Frankrijk niet kunnen afleggen om daar een berg te beklimmen. Het geld dat opgehaald wordt met de actie wordt ingezet in de strijd tegen MS.Als blijk van waardering voor het scheiden van gft-afval stellen gemeente Coevorden, Emmen en Hoogeveen gratis compost beschikbaar voor in de tuin. Mocht je zelf geen compostbak hebben of geen zin hebben om geld uit te geven aan kunstmest, dan kun je als inwoner van één van deze gemeenten op verschillende locaties compost halen.In Zuidwolde treden leden van de muziekvereniging Woudklank op tijdens de Open Podiumdag. Jonge, onervaren, oude en ervaren muzikanten laten hun zelf uitgekozen stukken klinken. Deze optredens worden door een vakjury beoordeeld. De Podiumdag is zaterdag gratis te bezoeken van 09.30 tot 16.00 uur in brede school Het Groene Hart.Heb je nou altijd al kennis willen maken met de modelspoorhobby? Dan kun je zaterdag in Hoogeveen terecht. De 21 jaar oude Modelspoorvereniging ‘Post M’ biedt de gelegenheid om een kijkje te nemen in hun clubruimte waar ervaren clubleden aanwezig zullen zijn. Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.Het Wereld Natuur Fonds organiseert zaterdag een Levend Cluedo spel in het Rensenpark naar aanleiding van Earth Hour. Jong en oud leren tijdens het spel de bedreigde diersoorten kennen die het Fonds beschermt. Het evenement vind plaats tussen 14:00 en 16:00 uur. Na afloop is er in theehuis Twessers gelegenheid voor ontmoeting en een hapje en een drankje.Hoe worden de Drentse landgoederen onderhouden? Werkgroep Erfgoed Gardeners biedt een kijkje achter de schermen. Tijdens deze dag introduceren de vrijwilligers de bezoekers in de landgoederen die het Drentse landschap kenmerken. Bezoekers zijn zondag om 13:00 uur welkom op Landgoed Lemferdinge in Paterswolde en het bezoek eindigt om 15:30 uur. Deelname is gratis.