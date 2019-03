Dijkinspectie Gieterveen: 'Hier kunnen ze rustig gaan slapen'

De dijken en kades in het waterschap Hunze en Aa's liggen er mooi bij. Dat blijkt uit de jongste inspectie die deze week is afgerond. Vandaag werd zes kilometer aan kades in Gieterveen onder de loep genomen.

Het waterschap Hunze en Aa's beheert zo'n 3.500 kilometer aan dijken en kades. De jaarlijkse inspectie is een immense klus. Doel: het vinden van zwakke plekken. In de periode van 18 tot en met 29 maart inspecteert het waterschap zo'n 850 kilometer aan dijken.Op een aantal plaatsen is het talud een beetje vertrapt door het vee dat rondloopt op de kade. Buitendienstmedewerker Jeroen Rutgers markeert de plek op zijn tablet met een rode stip. Op kantoor wordt gekeken hoe de kade er vorig jaar bij lag en als het nodig is, wordt er een reparatie uitgevoerd.Bij niets doen wordt de schade steeds groter. "Als het water dan hoog staat, dan zou het kunnen dat de dijk doorbreekt. En dat wil je natuurlijk niet", zegt Rutgers.Ook het kantoorpersoneel doet mee aan de inspectie en krijgt als hulpmiddel een rood boekje. Daarin staan beschrijvingen en foto's van beschadigingen. "Hier is een foto te zien van een vergelijkbare beschadiging veroorzaakt door vee", vertelt kantoormedewerker Neomar Hansen. Hij vindt het prachtig om een paar keer per jaar mee te kunnen op inspectie.Hansen heeft geleerd dat hij moet letten op scheuren, verzakkingen en plekken op kades en dijken waar geen of minder begroeiing is.Rutgers geeft de kades een voldoende. "Ja, hoor. Hier in Gieterveen kunnen ze rustig gaan slapen", glimlacht hij.