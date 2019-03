'Meppel hikt tegen huisvestingsprobleem aan'

Volgens Marisa Grotens van de VVD is één van de eerste vragen die de internationale studenten stellen: Is er huisvesting? "Dit jaar hebben ze met pijn en moeite onderdak gevonden, maar dat blijft niet zo."Volgens Grotens is er een enorme toeloop van studenten. Het zijn er nu rond de honderd, maar dit verdubbelt per jaar, zo zegt de VVD'er. "Er komen de komende jaren 420 bij. De studenten zijn nu zelfs op de camping en in een jeugdherberg ondergebracht, maar daar moeten ze met een jaar weer uit."De VVD maakt zich zorgen. "In andere gemeenten is er beleid op dit vlak. Wij denken dat je gericht moet weten hoe je dit probleem gaat aanpakken. Je wil een HBO opleiding in je gemeente, dan is het een consequentie dat er dan ook studenten hier willen komen wonen."Grotens is bang dat studenten zich niet meer gaan aanmelden voor de Pabo als ze niet in Meppel kunnen wonen. "Het kan zijn dat Stenden dan zegt: 'We gaan wel naar Leeuwarden, daar kunnen we wel studentenhuisvesting ontwikkelen'."De Meppeler wethouder Jaap van der Haar zegt dat de gemeente al meedenkt met de Hogeschool over het probleem. "We willen graag meewerken aan een oplossing. We zijn blij met de studenten, met HBO opleidingen in onze gemeente, maar we moeten wel regels handhaven."Wel wil de gemeente meedenken met organisaties die een voorstel doen. "Als die zeggen we willen hier tijdelijke huisvesting creëren, dan kunnen we de grenzen van de vergunningen opzoeken." Ook heeft de gemeente een pand aangeboden: "Stenden kan het oude AOC Terra gebouw huren. Dat kan voor tien jaar, tegen een redelijke prijs. Stenden doet dat niet, misschien omdat het niet de core-business is, of misschien hebben ze een berekening gemaakt dat het niet uit kan."