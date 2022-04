Coevorden krijgt zes weken voor beter besluit over aangepaste woning

Het is een langslepende zaak, de chronisch zieke Jessica Poel uit Dalen versus de gemeente Coevorden. Maar een uitkomst is mogelijk in zicht. De rechter geeft de gemeente zes weken de tijd om een nieuw besluit te nemen over de aanvraag van Poel.

Sinds oktober 2019 probeert Poel haar woning aan te passen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat werd door de gemeente afgewezen omdat er goedkopere alternatieven zouden zijn. Daar is de Rechtbank Noord-Nederland het niet mee eens. Zes weken zijn er nu gegeven om tot een passender besluit te komen.

"Ik ben erg blij met de uitspraak van de rechter", vertelt Poel opgelucht aan ZO!34 . "Maar het heeft me een jaar van mijn leven gekost en mijn gezondheid is verslechterd. Ik hoop echt dat ik er nu wel samen met de gemeente uitkom."

'Rolstoelvriendelijk'

De gemeente kon niet goed aantonen dat de alternatieve woningen goedkoper en minstens net zo goed zijn als de huidige woning van Poel. Zo blijken de aangeboden 'rolstoelvriendelijke woningen' niet rolstoelvriendelijk te zijn voor de Dalense. Zij heeft namelijk een aangepaste stoel, die extra breed is.

"De gemeente had het alleen maar hoeven vragen, dan hadden ze het geweten. Maar ik werd steeds weggezet als een verwend nest, als een prinses op de erwt", zegt Poel, nog steeds geëmotioneerd.

Niet gekeken naar mantelzorg

Daarnaast bleek geen rekening gehouden te zijn met sociale factoren die van groot belang zijn voor Poel. Zo mist er volgens de rechter bijvoorbeeld een 'behoorlijke belangenafweging' wat betreft de mantelzorg waar ze dagelijks van afhankelijk is.

Nu wonen haar mantelzorgers bijvoorbeeld op loopafstand, maar op de andere locaties niet. De mantelzorgers hebben aangegeven minder vaak te kunnen helpen wanneer de afstand groter is.

Geld van belastingbetaler

Poel noemt het 'enigszins wrang' dat de gemeente geld heeft uitgegeven aan onderzoeken, procedures en rechtszaken, maar niet voor een goede aanpassing van haar woning.

"Van dit geld had niet alleen mijn huis aangepast kunnen worden, maar alle huizen in mijn straat", stelt Poel. "En bedenk je wel dat dit gaat om geld van belastingbetalers. Het is slordig en zonde van het geld."

Toch zou Poel het 'liefste willen' dat er iemand van de gemeente belt en aangeeft 'dat het nu genoeg is geweest en dat ze er samen wel uitkomen'.

Voorzichtig positief

Björn van Dijk is de advocaat van Poel in deze zaak. Volgens hem wil de uitspraak van vandaag nog niet zeggen dat het goed zal aflopen. "Ik doe dit werk inmiddels negentien jaar en weet dat het nog alle kanten op kan gaan", aldus Van Dijk.