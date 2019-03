't Wapen in Assen nu echt officieel geopend

Het is eindelijk gelukt. Grand Café 't Wapen in Assen is vanmiddag officieel geopend. Dat gebeurde door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en voormalig stadsdichter Egbert Hovenkamp II.

Eerdere geplande openingen van het gerenoveerde horecapand werden keer op keer uitgesteld door tegenvallers in de verbouw. En het openingsfeest begin november werd een dag ervoor ineens afgeblazen wegens ziekte. 't Wapen is al wel sinds september open.'t Wapen is een markant horecapand in Assen, op een prominente plek op de hoek van de Vaart Zuidzijde. Het was in vroegere tijden een gerenommeerde pleisterplaats. Het voormalige hotel, waar ook nog tijdelijk asielzoekers in zaten, raakte de laatste jaren door leegstand ernstig in verval.De redding kwam toen het zwaar verpauperde pand ruim twee jaar geleden door de Asser vastgoedondernemers Jannes Janssens en Rob Groot via een veiling werd aangekocht. Het duo heeft het gebouw gerestaureerd voor meer dan een miljoen euro.Bovenin het pand zijn appartementen gebouwd en op de benedenverdieping runt Ronald Obbes Grand Café 't Wapen met een bar, restaurant en een Drentse gelagkamer voor groepen.