Gemeente Westerveld gaat voor samenwerking DSW, VVD, CDA en D66

Met name de rol van nieuwkomer D66 is opvallend. Tot vorig jaar maakte de partij nog onderdeel uit van Progressief Westerveld. De partij pakte een zetel bij de verkiezingen. Ook het CDA zat niet in het vorige college. Volgens Martens werd naar deze partijen gekeken 'omdat een samenwerking tussen sommige partijen niet vanzelfsprekend is en het vertrouwen onvoldoende is'.