Zuidlaarders komen met eigen plan voor PBH-terrein: 'Veel draagvlak'

Inwoners van Zuidlaren hopen dat het nieuw te formeren college van de gemeente Tynaarlo zich gaat buigen over hun eigen plannen voor het Prins Bernardhoeve Terrein. Wat de indieners van het plan betreft is er slechts plaats voor één supermarkt op het terrein en zouden er onder meer woningen kunnen worden gebouwd.

In totaal gaat het om 34 woningen voor jong en oud. Daarnaast moet plaats zijn voor cultuur, sport en natuur, zo legt Rob Wagenborg uit. Hij is de bewoner van het nabijgelegen landgoed Het Laarwoud, het voormalige gemeentehuis van Zuidlaren. Wagenborg denkt dat twee grote supermarkten op het terrein het dorp Zuidlaren 'van zijn ziel zullen ontdoen'.

Luchtkastelen

Wagenborg zegt zich in de historie van Zuidlaren te hebben ingelezen en zo tot de conclusie zijn gekomen dat twee 'kolossen van supermarkten' niet in het dorpsbeeld passen. "Ik noem het luchtkastelen. Niet alleen omdat ze zo groot zijn, maar ook omdat online boodschappen doen steeds belangrijker gaat worden. Dan zit je straks met twee gigantische gebouwen opgescheept."

Achter de plannen van het burgerinitiatief hebben vele partijen zich inmiddels geschaard. Onder meer Stichting Knarrenhof, de Klankbordgroep Zuidlaren en Biblionet ondersteunen het idee. In totaal hebben al 25 verenigingen zich bij het initiatief aangesloten. "En dat kunnen er wel vijftig worden, als we nog even zo doorgaan", meent Wagenborg.

Vitaliteit

Wagenborg hoopt de komende tijd nog meer belanghebbende partijen te spreken. "Van de supermarkten tot de ondernemersvereniging van Zuidlaren", zegt hij. "Van de partijen die we nu al achter ons hebben, krijgen de niet-commerciële partijen het eerste woord. Denk aan sportverenigingen en het IVN."

De woordvoerder van het burgerinitiatief noemt het dan ook een 'verbindend plan'. "Het is de bedoeling dat je op één terrein overlap krijgt. Dat cultuur, natuur en sport door elkaar heen lopen. Je kunt je voorstellen dat je dan makkelijker bij elkaar een kijkje gaat nemen. Dat komt de vitaliteit in het dorp ten goede."

'Perfecte timing'

Dat de gemeente Tynaarlo al een plan heeft voor het PBH-terrein (namelijk met twee grote supermarkten), doet volgens Wagenborg weinig af van de haalbaarheid van hún plan. "Ik denk dat de timing perfect is. Er wordt nu gesleuteld aan een nieuwe coalitie en ongetwijfeld wordt er over dit terrein gesproken. Zelden zal er een plan zijn geweest in de gemeente met zo ontzettend veel draagvlak. Daar kun je haast niet tegen zijn."