Verdachten drugslab Nieuw-Amsterdam voor de rechter

Tien verdachten staan vandaag en morgen voor de rechtbank in Den Bosch terecht voor het treffen van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs. Een van de locaties waar dit gebeurde was een loods aan de Veilingweg in Nieuw-Amsterdam

De verdachten kwamen in beeld tijdens een grote actie van de politie in Noord-Brabant, Friesland en Drenthe. Bij de invallen en arrestaties waren zo'n vijftig agenten betrokken. In meerdere panden werden drugslaboratoria aangetroffen inclusief honderden kilo's grondstoffen. In Nieuw-Amsterdam was een drugslab ingericht, maar die was niet in gebruik.Er staan geen Drenten terecht. Alle verdachten komen uit Noord-Brabant en Friesland