Nieuwe eigenaar kleine gasvelden houdt zelfde verplichtingen als de NAM

Als de NAM haar kleine gasvelden verkoopt, blijven voor de nieuwe eigenaar dezelfde verplichtingen gelden. Het gaat dan onder meer om het vergoedingen van gevolgschade en het opruimen van de betreffende productielocaties als de gaswinning op een zeker moment stopt.

Dat is de conclusie van hoogleraar Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen, meldt RTV Noord . Hij deed zijn onderzoek op verzoek van de gemeente Westerkwartier.

Veertien kleine velden

De NAM kondigde afgelopen najaar aan de kleine gasvelden te willen verkopen. Een van de onderdelen die in een aparte bv gaat om later verkocht te worden is het veld in Schoonebeek en de omliggende gasvelden en infrastructuur in Oost-Nederland.

Door de aanstaande sluiting van het Groningenveld heeft olie- en gaswinning in Nederland niet langer de prioriteit van NAM-aandeelhouders Shell en ExxonMobil. De NAM heeft daardoor naar eigen zeggen te weinig ruimte om in de velden te investeren en dus gaan ze in de verkoop.

In de gemeente Westerkwartier liggen veertien kleine gasvelden. Die zijn samen goed voor ongeveer 11 miljard kubieke meter gas. De velden zijn mogelijk interessant voor bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leegproduceren van 'de restjes' gas die nog te winnen zijn. Maar ook voor hen gelden dus dezelfde regels en richtlijnen als nu voor de NAM.

Het is volgens hoogleraar Mulder nog wel een juridisch vraagstuk in hoeverre de aansprakelijkheid voor in het verleden veroorzaakte schade wordt overgedragen. 'Maar deze aansprakelijkheid zal hoe dan ook een rol spelen bij onderhandeling over de waarde van de verkoop van de productievergunningen', zegt Mulder.

Rijk gaat niet zelf winnen

Het is volgens de hoogleraar niet aannemelijk dat het Rijk de productie zelf voor zijn rekening neemt. De gemeente Westerkwartier wil dat de overheid een belangrijker aandeel krijgt in de gaswinning van de kleine velden, omdat het kan bijdragen aan de veiligheid en de belangen van de inwoners.