Het Frensenhoes in Meppen gaat weer open

Ongeveer twee dagen per week is hij in de ouderwetse timmerwerkplaats te vinden: voorzitter Bert Wubs. Hij is gepensioneerd timmerman, maar toch blijft het kriebelen. "Het is een gevoel dat je hebt en nooit meer kwijtraakt", zo vertelt hij.In de afgelopen maanden hebben de vrijwilligers hard gewerkt aan het onderhoud van de machines. "Deze tandwielen zijn helemaal nieuw", zegt Wubs terwijl hij trots de tandwielen laat zien.Stichting Het Frensenhoes doen het niet voor niets. Ze willen het ambacht behouden. "In Duitsland heb je er een mooi woord voor. Daar zijn het 'gildemeisters'. Die kant moeten we weer een beetje op in Nederland", zo vertelt de voorzitter.Morgen is de historische timmerwerkplaats en houtzagerij open voor publiek. Dan kunnen bezoekers ook zelf aan de slag. "Het is mogelijk om een eigen insectenhotel maken", zegt Wubs.Door mensen in aanraking te laten komen met het werk hoopt Wubs "iets van het ambachtelijke over te brengen. Dat is de doelstelling."Morgen om 13.00 uur zijn 'de deuren lös'. Dan zijn bezoekers welkom in Meppen.