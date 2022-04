Wat vind jij: Vakbonden moeten veel meer opkomen voor jongeren

Verziekte verhoudingen, weerstand tegen het pensioenakkoord en een dalend ledental teisteren de FNV, de grootste vakbond van Nederland Terwijl de bond nog bij kabinet en werkgevers aan tafel zit om te onderhandelen namens alle werkenden is sprake van een leegloop, schrijft de Telegraaf. Waarom zou iemand nog lid worden van een vakbond die vooral bezig is met zichzelf?

De leegloop van de FNV is de grootste zorg die voorzitter Tuur Elzinga nu heeft. Hij wil alles op alles zetten om jongeren te verleiden lid te worden. Maar de vraag is of jongeren dat zien zitten, een lidmaatschap van een vakbond die blijkbaar vooral bezig is met zichzelf. Doet die wel genoeg voor ze?