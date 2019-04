Zwemles geven kan efficiënter dachten ze bij het Molenduinbad in Norg. Daarom starten ze hier met een proef voor online zwemles. Kinderen krijgen in het water een tablet en via deze tablet krijgen ze aanwijzingen van de zwemleraar. Een badmeester is aanwezig om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Briljant idee of te mooi om waar te zijn?