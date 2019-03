Eenmalig optreden Fokke en Sukke tijdens BoekenFEST in Assen

Cartoonist Jean-Marc van Tol geeft eenmalig een optreden met zijn Fokke en Sukke-poppen, die hij speciaal voor deze gelegenheid heeft laten maken.Hanneke Bruggeman van De Nieuwe Kolk: "Dit is best heel bijzonder, en heel uniek. We waren zelf ook enorm verrast. We hadden de schrijvers gevraagd een afsluitend stuk voor te bereiden waarbij er interactie was met het publiek, maar de inhoud hebben we bij hen gelaten. Toen hoorden we in een interview met Jean-Marc van Tol op Radio 1 dat hij de poppen speciaal had laten maken. Het was echt een verrassing dat ze er zo iets unieks van maken."Het BoekenFEST in De Nieuwe Kolk in Assen is de afsluiter van de Boekenweek. Dit jaar is het thema Super(wo)man. Het is een festival met bekende schrijvers, liveoptredens, muziek, culinaire versnaperingen en boeiende verhalen. "Dit jaar is de line-up extra bijzonder met supervrouwen en -mannen zoals Daphne Deckers, Aaf Brandt Corstius, Bobbi Eden, Deborah Cabau, Ronald Giphart, Özcan Akyol en Lévi Weemoedt."