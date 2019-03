Bijna geslachte geit Bep heeft weer een thuis

De geit zwierf enkele weken rond op een camping in de buurt. Bezoeker Marnix Schell bood onderdak aan het dier, totdat de eigenaar eiste dat het dier weg moest. Na een oproep bij RTV Drenthe kwam het gezin in beeld.Het gezin waar Bep terecht komt, wilde al langer geiten nemen. Door de oproep van Schell kwam alles in een stroomversnelling. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog meer geiten in de dierenweide in hun achtertuin komen te staan.Voor Schell betekent dit niet het definitieve afscheid van Bep. Het verblijf van Bep ligt op een halve kilometer afstand van de camping. "Het is vijf minuten lopen, dan ben ik weer even bij haar."De afgelopen tijd heeft de Dierenbescherming zich ontfermd over Bep. Naast vaccinaties is er ook gezorgd voor nieuwe oormerken. Uit haar oude merken viel op te maken dat ze al zou zijn geslacht.De oorspronkelijke eigenaar van de geit, een boer uit de omgeving, wilde het dier volgens Schell niet terug.