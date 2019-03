Eindelijk een eigen plekje voor dorpshuis Westdorp-Ellertshaar

Toen het dorpshuis vanwege de verkoop van de huidige locatie weer moest verhuizen, staken de inwoners de koppen bij elkaar. Stichting Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar vroeg zich af of een dorpshuis nog wel nodig en nuttig was. “Iemand reageerde met: je mag mijn schuur wel kopen”, vertelt voorzitter Reint Jan Vos.Veel van de 150 inwoners hielpen de afgelopen twee jaar mee met het bij elkaar sprokkelen van het benodigde geld. Dat moest ook wel, want in het beleid van de gemeente Borger-Odoorn staat dat pas vanaf 250 inwoners de gemeente bijspringt. Uiteindelijk staat de teller op zo'n 230.000 euro.“We hebben een behoorlijk hechte gemeenschap”, zegt voorzitter Vos. “De behoefte om toch een gebouw voor onszelf te hebben was heel groot.” Het drukke verenigingsleven in beide dorpen moet ook plaatsvinden in het dorpshuis. Zo kennen de dorpen een biljartvereniging, maar ook een fietsvereniging, een klaverjasvereniging en een toneelvereniging.Het wachten was op een subsidie van 150.000 euro die vandaag werd toegezegd. Deze zogenaamde Leader-subsidie bestaat uit Europese gelden die bedoeld zijn voor de ontwikkeling van het platteland.Naast deze grote subsidie en gelden van het Oranjefonds, het VSB-fonds, TVM, Rabobank en de Hunzecommissie, droegen de inwoners zelf ook hun steentje bij. Ze konden namelijk obligaties aanschaffen, wat in totaal 23.740 euro opbracht.Uniek aan het dorpshuis is dat Carefield Zorg er drie dagdelen per week dagbesteding gaat verzorgen. De zorginstelling huurt voor die dagdelen het dorpshuis en heeft ook een gemeenschappelijke functie. “De jongens van de dagbesteding krijgen klusjes in en om de huizen van de inwoners”, zegt Vos.Daarnaast zal het dorpshuis ook een recreatieve functie krijgen. “Er komt een moestuin met kas en een stalletje voor de verkoop. Het zit aan een fietskruispunt waar veel toeristen langskomen, dus er kan ook een kopje koffie worden gekocht.” Verder krijgt het dorpshuis een oplaadpunt voor elektrische fietsen en zal het volledig rolstoeltoegankelijk worden.De verbouwing van het dorpshuis zal zo snel mogelijk beginnen met een bijzondere steenlegging. “We hebben een hele grote steen gekregen van een inwoner. Dat wordt de eerste steen.” De stichting hoopt dat het dorpshuis in de winter klaar is, zodat de verenigingen er gebruik van kunnen maken. Wanneer het dorpshuis helemaal klaar is, is nog niet bekend.