Oekraïense kinderen in Drentse schoolklas: 'We praten via Google Translate'

Nog geen woord Nederlands kunnen spreken en hier toch les krijgen op de basisschool. Voor drie Oekraïense kinderen is dat sinds twee weken de werkelijkheid. Op basisschool De Holtenhoek in Vries werden zij met open armen ontvangen.

In groep 7 zit de 11-jarige Dasha, zij is met haar moeder en zusje naar Nederland gekomen. Zij verblijven bij een gastgezin in Vries en sinds twee weken gaan de zussen hier ook naar school.

'Snap je het?', typt een klasgenootje op een tablet in Google Translate, tijdens de aardrijkskundeles. De online service is een vertaaldienst die woorden onmiddellijk kan vertalen. In het Oekraïens komt de vraag in beeld en Dasha knikt. Op deze manier is er steeds een maatje in de klas die haar helpt bij het begrijpen van de les.

Vriendinnen gemaakt

Toen Dasha en haar moeder naar Nederland kwamen, was er nog geen onderwijs geregeld voor de Oekraïense kinderen. Maar op De Holtenhoek waren ze direct welkom. "Met mij gaat het goed en in de klas gaat het ook alles supergoed", zegt Dasha. "We hebben snel contact gemaakt met elkaar en we spelen veel."

De meiden in de klas zijn intussen al vriendinnen geworden. Celeste: "Ik vind het leuk. Ze is ook heel grappig en aardig en buiten spelen is ook heel leuk met haar."