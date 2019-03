Vermiste man (91) teruggevonden in het Bargerveen

De 91-jarige man uit Klazienaveen die sinds gistermiddag werd vermist, is in de vroege ochtend gevonden in de omgeving van Weiteveen.

Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met de man, wel is hij naar het ziekenhuis gebracht. De vermiste man werd teruggevonden in natuurgebied Bargerveen.De man vertrok gistermiddag rond 15.00 uur met zijn scootmobiel uit woonzorgcentrum Dillehof in Klazienaveen.Gisteravond werd een Burgernet-actie opgezet om de man op te sporen. In de avond leverde die actie nog niets op. Maar in de vroege ochtend werd de man uiteindelijk gevonden.