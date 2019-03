Jasper Iwema in troostfinale naar vijfde plaats Roelof Thijs Bokaal

Jasper Iwema uit Hooghalen is als vijfde geëindigd in de strijd om de Roelof Thijs Bokaal in Thialf in Heerenveen.

De 29-jarige Drent stroomde pas laat in het wedstrijdschema in. Hij won zijn eerste twee heats redelijk gemakkelijk. Daardoor drong hij door tot de laatste acht. Maar in de eerste finale-heat ging het mis. Iwema hield te weinig druk en schoof onderuit. Daardoor werd hij veroordeeld tot de troostfinale.In de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht stonden, na een valste start van de Zweed Albin Lindblom, drie Nederlanders tegenover elkaar. Iwema moest het opnemen tegen de twee Friezen Simon Reitsma en Jimmy Tuinstra. Op de streep ging Iwema Tuinstra nog voorbij, waardoor de Drent vijfde werd. Tuinstra eindigde op de zesde plaats en de zevende plaats was voor Reitsma.De Roelof Thijs Bokaal ging naar de Rus Konstantin Kolenkin.Morgen en zondag komt Jasper Iwema nog in actie in de strijd om de wereldtitel.