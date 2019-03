Nog twee keer de klok verzetten naar zomertijd?

Let op, komende nacht mag, of eigenlijk moet, de klok weer een uur vooruit. De zomertijd gaat om 02.00 uur in. Maar het zou maar zo kunnen, dat we dat dit jaar en volgend jaar voor het laatst doen.

Een meerderheid van het Europees Parlement wil vanaf 2021 af van het halfjaarlijks verzetten van de klok. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen, maar het parlement heeft wel een uitstelclausule aangenomen om te voorkomen dat er een wirwar aan verschillende tijden ontstaat.Voordeel van de zomertijd is energiebesparing. Lampen hoeven 's avonds minder vroeg aan. Verder zou een uurtje langer licht in de avond leiden tot minder verkeersdoden en minder criminaliteit, zeggen voorstanders.Tegelijkertijd zeggen veel mensen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok . Marijke Gordijn, onderzoeker humane chronobiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen beaamt dat mensen er inderdaad flink last van kunnen hebben: "We hebben een interne klok in onze hersenen en die zorgt ervoor dat ons lichaam zich voorbereidt op wat gaat komen. Op het moment dat je ineens een uur eerder opstaat, is dat nog niet gebeurd." Gordijn is dan ook tegenstander van het verzetten van de tijd: "Ik vind dat je alles wat je slaap mogelijk verstoort niet als overheid moet opleggen. Slaapverstoring, kort slapen, op het verkeerde tijdstip slapen kan op lange termijn ongezond zijn."