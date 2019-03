Historische brug keert terug op TT Circuit voor theaterstuk

Bij aanpassingen van het circuit werd de brug weggehaald en kwam er uiteindelijk een tunnel voor voetgangers om van de tribunes naar de paddock te komen.De voetgangersbrug wordt nu onderdeel van het theaterstuk Jumping Jack dat vanaf 9 mei te zien is bij het TT Circuit. Herbert Jansen van theaterorganisatie BUOG: "Deze brug is het eerste grote element van ons decor. En naast decorstuk dient de brug ook als beschutting voor onze live band."Nadat de brug verdween van het circuit in Assen, kreeg het bouwwerk een plek bij de historische motor GP in Eext. Die historische GP hield twee jaar geleden op te bestaan, maar de brug lag altijd nog in Eext.Albert Springer, voorheen van de stichting achter de GP in Eext: "Na de aanpassing van het TT circuit mochten wij verschillende materialen gebruiken, zoals de brug. Die hebben we destijds een beetje ingekort en mobiel gemaakt, zodat we 'm in Eext konden opzetten. Door de makers van Jumping Jack zijn we gevraagd of we de brug ter beschikking willen stellen. En dat doen we. Vrijwilligers hebben de brug schoongemaakt en met drie vrachtwagens worden de delen naar Assen gebracht en daar in elkaar gezet."En nog voor de middag was de brug in Assen klaar. Albert Springer zegt tevreden: "Deze brug hoort bij het gevoel van de historische TT in Assen."In de tweede week van april beginnen de repetities op het TT Circuit voor Jumping Jack.