Historisch hoog rendement voor NOM in 2021

De Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij (NOM) heeft vorig jaar een historisch hoog rendement geboekt van 40,1 miljoen euro. Dat is te danken aan de verkoop van aandelen Catawiki die de NOM in bezit had. Dat staat in het jaarbericht over 2021 van de investeringsmaatschappij.

Eind 2020 haalde Catawiki 150 miljoen euro binnen van de Britse investeringsmaatschappij Permira waardoor de NOM uit kon stappen. Met het geld dat de NOM daarmee verdiende worden weer andere noordelijke bedrijven ondersteund.

Acquisitie

2021 was ondanks corona ook voor de acquisitieactiviteiten van de NOM een succesvol jaar. Met 5 acquisitieprojecten is vorig jaar voor 253,2 miljoen in Noord-Nederland geïnvesteerd en kwamen er 360 nieuwe arbeidsplaatsen bij.

Investeren

Vanuit de NOM fondsen zijn in 2021 24 investeringen gedaan in bedrijven in verschillende sectoren, met een investeringsniveau van 6,4 miljoen. Het portfolio van NOM bestaat nu uit 72 bedrijven.

Corona

2021 stond voor NOM ook in het teken van herstel na de coronacrisis. Eind 2021 kenden de provincies en het Rijk 23,4 miljoen euro toe als onderdeel van een pakket noodmaatregelen. Dat geld kan in 2022 bijvoorbeeld gebruikt worden om een extra overbruggingskrediet te verstrekken aan bedrijven die hard geraakt zijn door de pandemie.

Zware tijden