315 jaar na zijn dood is er een portret van Mijndert van der Thijnen, de held van Coevorden

Directeur Klaucke vertelt vol trots over de portretten van de legercommandant die in het museum te bezichtigen zijn. Een is uitgeleend door een adellijke familie in Duitsland die in het landhuis woont, waar ook Von Rabenhaupt verbleef. "Dit portret uit 1676 is nog niet eerder tentoongesteld."

En daarnaast is er dus voor het eerst een portret te zien van Van der Thijnen, overleden op 17 februari 1707. "Er is een keer een schilderij met hem erop gemaakt", weet Klaucke. "Dat is een schilderij uit de negentiende eeuw, van Allebé. Op dat schilderij is de verovering in 1672 te zien. Daarop staan een heleboel personen, ook Van der Thijnen. Maar, het is geen portret. En dat schilderij draait niet om Van der Thijnen. Dat gaat over de verovering." Dit schilderij is overigens ook te zien tijdens de tentoonstelling.

Symboliek

Dat Diane Brodie het portret mag maken van Van der Thijnen is niet zomaar. Kunstenaars werden door het museum gevraagd om een schets te maken. Uit de inzendingen is de schets van Brodie gekozen, waarna zij dus het 'echte portret' mag maken. "We waren onder de indruk dat het niet alleen maar een portret was", zegt Klaucke. "Er zat ook heel veel symboliek in. De juiste symboliek uit die tijd."