Leeuwenwelpjes zetten voorzichtige eerste stapjes buiten

De leeuwinnen Zuna en Kimani werden eind januari geboren.Tot vandaag zaten de welpjes in het binnenverblijf. Vanochtend even na negenen ging de schuif van het leeuwenverblijf open en mochten ze de Leeuwenberg ontdekken.De gehele leeuwengroep stormde direct enthousiast naar buiten, behalve de twee welpjes. Uiteindelijk haalde de moeder de twee kleintjes op, die voorzichtig en afwachtend hun nieuwe terrein bekeken. Even later leken de leeuwtjes al iets meer op hun gemak.Ook de verzorger van Zuna en Kimani keek tevreden mee en legde ondertussen uit dat de welpjes het eerste half jaar voornamelijk op moedermelk leven, maar inmiddels krijgen zij ook een beetje vlees.Wildlands hoopt in de toekomst op nog meer leeuwenwelpjes in Emmen.