Moslimgemeenschap Assen viert start van sloop As-Soennah Moskee

Aan de Mr. Groen van Prinstererlaan in Assen is begonnen met de sloop van de As-Soennah Moskee. Een feestelijke gebeurtenis voor het moskeebestuur, dat al jaren bezig is met het inzamelen van geld voor een nieuw gebedshuis.

Breed lachend deelt moskeebestuurder Mohamed El Mourabit tompouchen uit aan de massaal toegestroomde buurtbewoners. Het lijkt wat gek, zo tijdens de ramadan, maar vandaag mag er op het moskeeterrein wel even een gebakje gegeten worden. "Een heel mooie dag waarvan we al zo lang hebben gedroomd."

Rijp voor de sloop

Het 60 jaar oude schoolgebouwtje dat de moskeegangers de afgelopen 25 jaar gebruikten maakt kennis met de sloopkogel. Of eigenlijk, de sloopkraan. De metalen grijper van het gele gevaarte bijt zich vast in het dak van de moskee. Luid krakend breken de houten dakbalken doormidden en storten onder luid applaus van de groep toeschouwers op het tegelwerk van de binnenplaats.

De oude moskee voldoet al jaren niet meer aan de eisen van het moskeebestuur. Er is op drukke momenten lang niet genoeg ruimte voor de gegroeide moslimgemeenschap. Verf bladdert van de muren, het dak is lek en in het pand stikt het van de houtrot. Het gebouw is rijp voor de sloop, beamen ook buurtbewoners. "Het wordt tijd dat hier iets nieuws komt", zegt een man die tegenover de moskee woont. "Het wordt er een stuk mooier op, maar veel lelijker kon haast al niet."

Ruimtegebrek

Het moskeebestuur wil al tijden een nieuw gebedshuis bouwen en tijdens de coronapandemie is dat proces in een stroomversnelling gekomen. Binnen was niet altijd genoeg plek om anderhalve meter afstand te houden.

Bij het voor mannen verplichte vrijdagmiddaggebed moest daardoor een groot deel van de bezoekers op de stenen binnenplaats of een naastgelegen grasveld bidden. Dat gebeurde ook wanneer het regende of juist erg heet was.

Nieuwe moskee

Op dezelfde plaats verrijst later dit jaar een nieuwe moskee van twee verdiepingen. Het gebouw krijgt onder meer gescheiden gebedsruimtes voor mannen en vrouwen, een algemene bezoekersruimte en een moderne waskamer. Buiten komt een decoratieve minaret te staan. Volgens het moskeebestuur zal daaruit geen gebedsoproep klinken.