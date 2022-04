Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

"Zo gaat de molen, de molen, de molen. Zo gaat de molen, de mo-ho-len." Een prachtig diepgaande tekst die prima van toepassing is voor dit weekend. Er staat namelijk een recordpoging op het programma. Op 9 april willen molenaars die aangesloten zijn bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig laten draaien.

De 38 molens in Drenthe mogen daar dus ook aan meedoen, 27 hebben zich al aangemeld. De recordpoging is vanwege het vijftigjarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De molens draaien tussen 11.00 en 12.00 uur.

Concerten

Wie helemaal duizelig is geworden van al dat gedraai, kan zaterdag 9 april even tot rust komen met verschillende concerten in de provincie. Het Asser Kamerkoor geeft om 20.00 uur een concert rond het thema vrijheid, in de Adventskerk in Assen. Er wordt onder meer muziek van Händel, Schubert, Mendelssohn en Pärt gespeeld.

Het Evangelisatie Koor Assen geeft om 19.30 uur een paasconcert in de Magnuskerk in Anloo. De Drentse band Aosem geeft een concert bij Nijend24 in Anderen, dat begint om 20.30 uur. Accordeonliefhebbers kunnen zondag terecht in de Jacobuskerk in Rolde voor een concert van het duo TOEAC.

En om 11.30 en om 14.15 uur vinden er zaterdag in concertboerderij d'Rentmeester in Valthermond twee concerten plaats, waar een verkorte versie van de Mattheus Passion van Bach wordt gespeeld. Edwin Rutten (bekend als Ome Willem) vertelt ondertussen verhalen.

Drentse Veteranendag

Nadat de Drentse Veteranendag van 2020 en 2021 niet is doorgegaan, gaat die van dit jaar ook niet door. Het bestuur vindt de risico's nog te groot, ondanks de versoepelingen. Wel worden er zaterdag om 10.00 uur bij het monument van de Drentse veteranen, bij het provinciehuis in Assen, bloemen gelegd. Naar verwachting vindt er volgend jaar wel weer een Drentse Veteranendag in gebruikelijke opzet plaats,

De komende dagen zijn er overigens verschillende herdenkingen in Drenthe. Zo start in Zuidlaren zondag vrijheidswandelmarathon in de gemeente Tynaarlo. Deze marathon bestaat uit vier etappes in Zuidlaren, Tynaarlo, Eelde-Paterswolde en Vries. Eke etappe is er de keuze uit verschillende routes, van 5, 10 en 20 kilometer. Op de laatste dag, bij Vries, kan ook de 40 kilometer gelopen worden. De start in Zuidlaren is zondag vanaf 09.30 uur, bij Grand Café Zuidlaren.

Rally

De Century PAGrally vertrekt zondag vanuit Assen. Deze rally wordt gehouden om geld op te halen voor het ondersteuningsfonds voor de scouting van de stichting Pagtiviteiten. De PAGrally is een regelmatigheidsrit voor klassieke auto's, oldtimers en sportauto's ongeacht de leeftijd van de voertuigen voor het goede doel. De route gaat door Drenthe en Groningen.

Mascottes

Koos Konijn, Bollo de Beer, Plopsa, Fonzy, Danny, Oek, D-Clever, de Hunebedbouwers, Leo de Leeuw, Kiddy Holly, Robin Hood en Sibi. Ze lopen zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur in het centrum van Borger rondlopen. Het gaat om de Hunebed Highway Mascotte Parade, waarin de karakters allemaal optredens geven, maar de kinderen ze ook gewoon kunnen ontmoeten.

Drentse voorrondes

In schouwburg Ogterop in Meppel vinden zondag de voorrondes plaats van de Kunstbende Drenthe, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Winnaars van de voorronde op 10 april krijgen onder andere een coachingstraject aangeboden en alle prijswinnaars in de verschillende categorieën stromen door naar de landelijke finale op zondag 26 juni in Amsterdam.

Filosofiecafé

Filosoof, schrijver, dierenrechtenactivist en muzikant Eva Meijer is zondag aanwezig in het filosofiecafé in Emmen. Ze geeft er een lezing, in Loods 13 (Rensenpark). Die gaat over de bijzondere wijze van communiceren in het dierenrijk. De lezing begint om 14.00 uur.

Tour de Diever

Nee, het is geen wielerronde, maar dit weekend is wel het Rondje van Diever. De 23 deelnemers op laten op 16 locaties hun werken zien in huis, werkplaats, atelier of galerie tijdens het Rondje Diever Kunst en Ambacht. De locaties zijn zowel zaterdag als zondag te bezoeken, van 13.00 tot 17.00 uur.