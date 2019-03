Programma zaterdagvoetbal

Het is een heerlijke dag om te voetballen, maar niet alle ploegen komen vandaag in actie. Het is namelijk een inhaal- en bekerweekend.

Hoogeveen (zondag) is de enige Drentse ploeg die nog actief is in de districtsbeker. Vanmiddag komt de ploeg van trainer Nico Haak in de kwartfinale actie tegen Flevo Boys. De wedstrijd is vanaf 16:55 uur live te zien op rtvdrenthe.nl.Drentina en LTC kunnen vanmiddag de tweede periodetitel pakken. De Assenaren kunnen zelfs aan de leiding komen in de 3e klasse C. Er moet dan wel gewonnen worden van koploper Zuidhorn.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag: