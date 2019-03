Flessenactie verzacht strop inbraak kantine vv Nieuw-Roden

Met die tekst ging gisterochtend de jeugd van voetbalvereniging Nieuw-Roden bij de huizen langs. Gewapend met een grote plastic zak waar de flessen in kunnen, gingen Pepijn, Milan en Sander deur voor deur langs.Met de opbrengst van de statiegeldflessen hoopt de jeugd van de voetbalclub het tekort aan te vullen wat is ontstaan na een inbraak in de kantine afgelopen februari. Toen is met grof geweld de ruit ingeslagen, de kassa leeggehaald en frituurvet over de vloer gegooid. De schade was rond de tienduizend euro."Gelukkig heeft de verzekering veel schade gedekt, maar ons eigen risico zijn we wel kwijt", vertelt Margienus Uilenberg, penningmeester van de club.En dus wierp het jeugdelftal zich op. Met de flessenactie hopen ze het eigen risico terug te verdienen. Maar makkelijk gaat dat niet. Veel deuren blijven gesloten. "Waarom is niemand thuis?", verzucht Pepijn. "Geduld is een schone zaak", sust Milan, zijn vriendje. En dat blijkt ook, want ineens gaat het snel. De zakken voor de flessen zijn niet aan te slepen.Op de vraag hoeveel ze op willen halen liggen de ambities hoog. "Een miljoen", zegt Sander. "Nee joh, duizend euro. Dat moet lukken", besluit Pepijn.Of ze dat gaat lukken is de vraag, aan de inzet van de jongens zal het in ieder geval niet liggen.