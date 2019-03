Assen krijgt eigen Rialtobrug op Kop van de Vaart

Het idee voor de brug is van Assenaar Steve Ellis. Zijn ontwerp is gekozen uit twaalf inzendingen . Over de Rialtobrug kan straks echt gelopen worden. Bij de brug wordt in de Vaart ook een Italiaanse aanlegsteiger aangelegd voor gondels. Aan de brug mogen ook liefdesslotjes worden gehangen.Van 2 juni tot en met 3 november 2019 komen voor de tentoonstelling ‘Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-1910)’ meer dan 70 schilderijen van 40 Italiaanse kunstenaars naar Assen. Een groot deel is nog niet eerder in Nederland te zien geweest.Bij eerdere tentoonstellingen van het Drents Museum stonden er al een vrijheidsbeeld, een mayatempel en een menora.