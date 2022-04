Koelbus voor voedselbank Zuidoost-Drenthe

Dankzij de aanschaf van een eigen koelbus is de voedselbank Zuidoost-Drenthe klaar voor strengere regels als het gaat om voedselveiligheid. De organisatie voorziet zeshonderdvijftig huishoudens in de regio wekelijks van een voedselpakket.

Om de bus aan te schaffen deed de voedselbank voor het eerst in haar bestaan een beroep op het regionale bedrijfsleven. Voedselbankvoorzitter Ton Sleeking: "Zonder hen was deze aankoop onmogelijk geweest."

Onder meer vlees, zuivel en diepvriesproducten werden tot voor kort met koelboxen van het depot in Emmen naar de aangiftepunten in de regio vervoerd. Een constante temperatuur van de producten kon op deze manier niet worden gegarandeerd terwijl dit in de toekomst waarschijnlijk wel verplicht gaat worden.

De voedselkwaliteit had hier volgens Sleeking niet onder te lijden. "Het is een voorzorgsmaatregel. De eisen voor vleesvervoer worden elk jaar aangescherpt. De temperatuurregel kunnen we nu bijvoorbeeld wel waarmaken en daarmee zijn we goed voorbereid op de toekomst."