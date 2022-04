Moeder Ralf Meinema: 'Elke straf die Hans O. krijgt, is voor ons te laag'

"Ik zie er verschrikkelijk tegenop. Die hele gang naar de rechtbank; alles wat er gebeurd is wordt weer naar voren gehaald." Aan het woord is Ingrid Meinema, moeder van de in 2017 om het leven gebrachte Ralf. Het lichaam van de 31-jarige Klazienavener werd op 31 maart 2017 zwaar toegetakeld gevonden in de kofferbak van zijn opvallende Mercedes, die op de rand van het Stieltjeskanaal hing.

Vandaag begint - na ruim vijf jaar - de inhoudelijke rechtszaak tegen hoofdverdachte Hans O. "Het is eigenlijk nooit weg uit mijn gedachten, maar de laatste tijd loop ik op eieren", zegt Meinema. Ze slaapt bijvoorbeeld erg slecht.

'Wel ontmoet, niet vermoord'

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 43-jarige Emmenaar van de moord op haar zoon. Sinds oktober 2020 zit O. vast. In 2018 werd hij ook al eens opgepakt, maar na een paar maanden weer vrijgelaten. Hij ontkent dat hij iets met de dood van Meinema te maken heeft. Wel heeft hij de politie verteld dat hij de Klazienavener op de dag voor hij dood werd gevonden drie keer heeft ontmoet. Meinema zou hem 'handel' hebben aangeboden. Waar het om zou gaan, wil O. niet zeggen.

Volgens hem ging de deal uiteindelijk niet door en ging hij 's avonds, nadat hij Meinema voor de laatste keer had ontmoet in het centrum van de wijk Rietlanden in Emmen, gewoon naar huis. Zijn vrouw heeft bevestigd dat Hans O. die avond en nacht thuis was, heeft O.'s advocaat Nico Meijering op eerdere tussentijdse zittingen bij de rechtbank in Assen verteld.

Uitkomsten DNA-onderzoek

Het DNA van de Emmenaar is gevonden op de linkerbroekzak van Meinema. Volgens Meijering komt dat omdat O. bij één van de ontmoetingen achter het stuur van de Mercedes heeft gezeten en omdat de twee handen hebben geschud. O.'s DNA moet via Meinema's eigen hand op zijn broekzak zijn gekomen, is Meijerings theorie. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de afgelopen maanden extra onderzoek gedaan om te kijken of dit inderdaad zo kan zijn gegaan. De uitkomsten worden vandaag of morgen in de rechtszaal besproken.

Een zogenoemde anonieme bedreigde getuige heeft ook belastend verklaard over Hans O. Hij of zij stelt dat O. zelf heeft gezegd dat hij betrokken is bij de dood van de Klazienavener.

Tranen

Tijdens de laatste korte zitting in Assen van eind januari, werd de verdachte Emmenaar emotioneel. Hij zei dat het niet goed ging en hij het niet meer volhield in de gevangenis. Een psycholoog die hem heeft onderzocht, concludeerde ook dat O. het zwaar had, maar vond hem ook niet ongeschikt voor de gevangenis. Het aanbod om naar een andere afdeling, met meer zorg, te worden overgeplaatst, sloeg O. af. Hij wilde maar één ding: naar huis. De rechtbank ging daar niet in mee.