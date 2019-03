Cassata #28: De windmolenterreur in de Veenkoloniën

Cassata gaat zaterdag 30 maart over de windmolenterreur in de Veenkoloniën met burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn en windmolenboer Harbert ten Have, de eerste 100 dagen van stadregisseur Kjeld Vosjan in Assen, en over 12 jaar provinciale politiek, die VVD-Statenlid en vice-voorzitter Johan Baltes nu achter zich laat.

01.10 Jan Seton en Harbert ten Have over windmolenterreur03.10 Tafelgast scheidend VVD-Statenlid Johan Baltes09.35 Jan Seton en Harbert ten Have over de windmolenterreur27.35 Stadsregisseur van Assen Kjeld Vosjan over de Rialtobrug op de Kop van de Vaart31.20 Tafelgast Johan Baltes over twaalf jaar provinciale politiek35.10 Stadsregisseur van Assen Kjeld Vosjan over zijn eerste honderd dagen43.05 Tafelgast Johan Baltes over twaalf jaar provinciale politiek51.19 Het radioforum met Willemien Meeuwissen (VVD-Statenfractievoorzitter), Jacob Bruintjes, (PvdA-voorzitter Drenthe) en Johan Baltes (scheidend VVD-Statenlid)Margriet BenakJohan Baltes, VVD-Statenlid neemt na 12 jaar afscheidJan Seton, burgemeester Borger-OdoornHarbert ten Have, initiatiefnemer Windpark Drentse Monden en OostermoerKjeld Vosjan, stadsregisseur voor binnenstadsvereniging Vaart in AssenWillemien Meeuwissen, VVD-StatenfractievoorzitterJacob Bruintjes, PvdA-voorzitter DrentheGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.