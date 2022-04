Storing bij Isala: spoedpatiënten Meppel naar andere ziekenhuizen

Ziekenhuisorganisatie Isala overlegt met andere ziekenhuizen over het opnemen van spoedpatiënten die normaal naar Meppel zouden gaan. Aanleiding is de ICT-storing in het ziekenhuis in Zwolle.

Door een storing in het ICT-netwerk heeft het Isala-ziekenhuis in Zwolle de spoedeisende hulp en de eerste hartlonghulp tijdelijk gesloten. Ambulances rijden niet meer naar Zwolle, patiënten worden onder andere naar Drentse ziekenhuizen gebracht.

"Ambulances die normaal naar Zwolle rijden, kunnen nu ook naar Isala Meppel", laat een woordvoerder van de ziekenhuisorganisatie weten.

Om te voorkomen dat Meppel vanuit twee kanten volstroomt is regionaal ambulancevervoer gevraagd om patiënten ten noorden van Meppel naar andere ziekenhuizen te brengen. "Dan kun je denken aan Hoogeveen en Heerenveen", zegt de woordvoerder. "Afhankelijk van waar de patiënt zich bevindt kan er een afweging worden gemaakt naar welk ziekenhuis."

Vanavond

Volgens de woordvoerder gaat het de goede kant op met het oplossen van het probleem. De operatiekamers worden langzaam weer opgestart. "Maar wij kunnen niet meer het hele programma afmaken", meldt het ziekenhuis. "Een deel van de electieve patiënten, dus patiënten zonder spoed, moeten wij daarom helaas afzeggen."

Voor de avond zijn er maatregelen genomen. "Zo vragen wij medewerkers om extra of langer door te werken", meldt Isala. "En wij kijken of het eventueel nodig is om patiënten te verplaatsen naar een ander ziekenhuis."

Operaties

De storing begon vanochtend. "De operaties van vanochtend zijn wel afgemaakt, maar nu staat het operatieprogramma verder even stil. Spoedoperaties gaan wel door, net als afspraken op de poli", meldde Isala.