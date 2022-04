Storing bij Isala Zwolle, patiënten naar andere ziekenhuizen

Door een storing in het ICT-netwerk heeft het Isala-ziekenhuis in Zwolle de spoedeisende hulp en de eerste hartlonghulp tijdelijk gesloten. Ambulances rijden niet meer naar Zwolle, patiënten worden onder andere naar Drentse ziekenhuizen gebracht.

"Ambulances die normaal naar Zwolle rijden, kunnen nu ook naar Isala Meppel", laat een woordvoerder van de ziekenhuisorganisatie weten. Ook andere Drentse ziekenhuizen nemen mogelijk patiënten over. "Dat is afhankelijk van waar de patiënt zich bevindt."

"De patiëntveiligheid is in het ziekenhuis nooit in het geding geweest", meldt het ziekenhuis op de eigen site. Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd het herstel van het systeem in beslag zal nemen.