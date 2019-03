Audities voor theaterspektakel Mammoet van start

Het stuk is van de hand van regisseur Tom de Ket. Hij deed eerder de productie van Het Pauperparadijs'. Een succesvol theaterstuk, dat op de locatie in Veenhuizen in 2016 en 2017 bijna 100.000 mensen trok.Nu gaat het om een nieuw theaterspektakel. Het gaat over de oertijd, waarin offers gebracht worden. Dit keer op de Hondsrug, op het Buinerveld om precies te zijn. "Je ziet daar prachtig de glooiing van het landschap. Geen weg, auto of trein te horen. Je waant je echt in de oertijd", aldus De Ket.Deze zomer zal het stuk daar dertig keer worden opgevoerd. Naast de twee hoofdrollen, zijn er nog dertig rollen te vergeven. En daar wordt nu auditie voor gedaan. "Het stuk speelt zich af in de oertijd. Deze mensen doen auditie voor een rol in het ensemble. Daarin moet je kunnen zingen, dansen en een beetje acteren." "En", voegt De Ket er aan toe, "ze moeten dat echte oer-gevoel in zich hebben."Dat oergevoel wordt tijdens de auditie vooral opgeroepen door een soort 'Haka'; een typische dans uit Nieuw-Zeeland. De auditanten stampen op de vloer, slaan zichzelf op hun arm en stoten oer-kreten uit.Hidde Popma vindt het allemaal nog wel spannend. "De spanning neemt wel toe, ik wil er zo graag bij zijn." Ook Cassedy Staal doet mee aan de auditie. "Ik wil verder in theater, daar ligt mijn hart." En dus doet zij ook mee aan de oer-dans. Zweetdruppeltjes parelen op de hoofden. Het uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld."We vragen tijdens het stuk dan ook veel van ze", licht Tom de Ket toe. "De plek op het Buinerveen waar het zich allemaal afspeelt is zo groot! Daarnaast moeten ze graven, rennen en nog veel meer. Ze moeten fysiek dus echt sterk zijn."Zondag is er nog een auditieronde.