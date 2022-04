Drenthe krijgt een herdenkingsbos voor veteranen

Drenthe krijgt een herdenkingsbos voor Drentse veteranen. De provincie Drenthe wil hiermee benadrukken dat de veteranen een speciale plek innemen in onze provincie en dat het belangrijk is hen te bedanken voor hun inzet voor onze vrede en veiligheid.

Aanleiding voor het herdenkingsbos is de motie 'Drentse veteranen' van Provinciale Staten waarin wordt opgeroepen te onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen.

Naar aanleiding van deze motie heeft de commissaris van de Koning de voorzitter van de stichting Drentse Veteranen gesproken. Daaruit is dit idee voortgekomen. Er komt een een werkgroep met het Drents Landschap, Defensie, Drentse veteranen en de provincie om het idee en de locatie verder uit te werken.

Morgen is de Drentse veteranendag. Bij het monument van de Drentse veteranen in Assen worden bloemen gelegd en een minuut stilte gehouden. Ook zijn is er een aantal toespraken.