Staatssecretaris richt aandacht op Drenthe voor lozing afvalwater

De kans dat er meer afvalwater van oliewinning in de Drentse grond wordt gepompt, is sinds deze week weer een stuk groter. In Twente is namelijk weer een injectieput gesloten, waardoor er nog maar één put over is. Staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief richt daarom zijn pijlen meer en meer op Drenthe.

Al jaren wordt het afvalwater van de oliewinning bij Schoonebeek in Twentse grond geloosd. In Overijssel leven grote zorgen over de injectie van dit afvalwater, zeker met het oog op grondverontreiniging en mogelijke natuurschade. Vijlbrief vindt het dan ook logischer om het afvalwater te laten injecteren in het gebied waar de oliewinning plaatsvindt.

In Twente is momenteel nog maar één put (ROW-5 genaamd) in gebruik. Deze put kan niet veel water hebben en het is maar de vraag of zij nog een lange tijd in gebruik kan worden genomen. In een brief laat Vijlbrief weten een snelle overstap naar Drenthe te willen maken.

Haast geboden

'Voorop staat dat ook hier een zorgvuldig proces moet worden doorlopen en dat de waterinjectie in Drenthe alleen zal worden toegestaan als dit veilig en verantwoord is', zo laat Vijlbrief weten.

Omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat de NAM nog dit jaar met de injectie van afvalwater in Drenthe wil beginnen, wordt het vergunningsproces zeer binnenkort opgestart.

Verplaatsing van het probleem?

Hoe groot de kans is dat de druk van het afvalwater nog dit jaar opgevoerd zal worden, moet nog blijken. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wat in Twente niet kan, in Drenthe wel kan. Dat moet echt op een andere manier", liet gedeputeerde Tjisse Stelpstra al eens weten.