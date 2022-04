Wonen zonder zorgen voor ouderen? 'Meppel heeft veel lege nesten'

"We dragen dit een warm hart toe", zegt de gemeente Meppel over een idee voor nieuwe zorgwoningen. Dat is genoeg om schot te krijgen in het Wonen Zonder Zorgen-concept (WZZ). De twee initiatiefnemers krijgen nu een subsidie van het Rijk om de plannen verder vorm te geven. Binnen vier jaar moet de schop in de grond.

Geert van Wijhe en Hedzer van Houten zijn de kartrekkers van het WZZ-idee. Ze wonen in de wijk Oosterboer en hebben de samenstelling van die wijk stevig zien veranderen. De Oosterboer werd in de jaren '80 en '90 gebouwd. Er woonden veel gezinnen: gemiddeld drie mensen of meer in een woning. Dat is sterk veranderd. Nu wonen er gemiddeld minder dan twee mensen in een huis. "De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Veel Meppelers die hier in die jaren negentig zijn gekomen hebben inmiddels een leeg nest", lacht Van Wijhe. "Dit is voor hen een moment om kleiner te gaan wonen."

Het ontbreekt Meppel echter aan een geschikte plek om naartoe te gaan. "In de Oosterboer zijn slechts 30 zorgwoningen beschikbaar", zegt Van Houten. Nieuwbouw van een complex is daarom noodzakelijk. En dat moet in het centrum of in de Oosterboer. "Hier zijn faciliteiten. Meppel heeft een groot nieuwbouwgebied genaamd Nieuwveense Landen, maar daar komen geen faciliteiten en is dus niet geschikt voor ouderen. Die moeten straks met de rollator naar de supermarkt kunnen."

Warm hart

Ze bedachten het Wonen Zonder Zorgen (WZZ) concept. Dat zijn ruime appartementen waarin de ouderen veel uit handen genomen wordt. Daardoor moeten zij minder afhankelijk zijn van mantelzorgers. "We vinden het bijvoorbeeld een goed idee dat het WZZ-huis een 'huismeester 3.0' heeft. Die kan helpen met boodschappen. Maar ook met een vraagje over de smartphone en internetverbinding. Mij lijkt een zwembad en een fitnessruimte ook een toevoeging. Je neemt de doelgroep vraagstukken uit handen en zij kunnen dan heel lang zelfstandig blijven wonen."

Dat in de wijk Oosterboer veel lege nesten zijn, is ook zichtbaar. Er staat door de krimp een basisschoolgebouw leeg. Dat lijkt het duo een geschikte plek. "Als de gemeente daar ook achter gaat staan kan het snel gaan", zegt Van Wijhe. "Het college draagt ons initiatief nu een warm hart toe."

Subsidie van het rijk

De term 'warm hart' kan veel betekenen voor het idee. Van Wijhe en Van Houten willen een opstartsubsidie losweken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor die subsidie is de harde eis dat uitzicht moet zijn op een locatie. "Maar concrete uitspraken doen over een locatie wil de gemeente Meppel nog niet. Wel hebben ze aangegeven ons project een 'warm hart' toe te dragen en dat is ook genoeg voor de RVO om de subsidie toe te kennen. Het is voor 95% rond."

Het duo is niet onbekend in de regio: Van Houten (oud-directeur van woningcoöperatie Woonconcept) en Van Wijhe (voormalig ambtenaar van Meppel, de provincies Drenthe en Overijssel) weten hoe de hazen lopen. Toch benadrukken dat ze dit niet (alleen) voor zichzelf doen. "We hebben inmiddels een groep geïnteresseerden om ons heen van 25 mensen die graag willen verhuizen. De groep wordt niet onder ons geleid, maar door Joop Alssema. Hij is oud-burgemeester van Staphorst."

Binnen vier jaar

"Wij gaan dus geen concreet plan op tafel leggen", vervolgt Van Houten. "Want dan zouden we ons als projectontwikkelaar gaan gedragen en dat willen we juist niet. Dit is een burgerinitiatief en de groep van 25 mensen gaat bepalen hoe het eruit moet komen te zien."