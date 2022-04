Informateur Jisse Otter adviseert coalitie van Wakker Emmen en PvdA

De gemeente Emmen is volgens informateur Jisse Otter (Wakker Emmen) het beste af met een coalitie van twee partijen. Die coalitie moet gevormd worden door Wakker Emmen en de Partij van de Arbeid (PvdA). Dat staat in het informatierapport van Otter, dat hij vrijdagmiddag heeft gepresenteerd.

Dat betekent dat de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen, Wakker Emmen (vijftien zetels), in samenwerking met de PvdA (zeven zetels) waarschijnlijk de dienst gaan uitmaken en het CDA dus buiten de coalitieboot valt. Die drie partijen zaten de afgelopen vier jaar op het pluche in de Emmer raadszaal.

Deze coalitie heeft een meerderheid van 22 zetels van de in totaal 39. Meer dan de helft van de partijen, ruim 70% van de zetels, geeft hier de voorkeur aan. "De partijen geven daar hun voorkeur aan omdat er dan meer evenwicht in de verhouding tussen coalitie en oppositie", verklaarde Otter.

Robert Kleine (CDA) deelde de conclusies van Otter niet helemaal: "Natuurlijk zijn we teleurgesteld over dit rapport. Het zal u niet verbazen dat wij als CDA de optie hebben gegeven om met het huidige coalitie door te gaan."

SP-fractievoorzitter Marc Kuiper deelde dat ook zijn partij een voortzetting van het huidige college heeft geopperd. De ChristenUnie was het daarmee eens, want een coalitie van twee partijen zou een gesloten houding in de hand kunnen werken volgens fractievoorzitter Roy Pruisscher.