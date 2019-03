Hoogeveen speelt vanmiddag de kwartfinale in de districtsbeker tegen Flevo Boys. In Emmeloord strijden de twee ploegen om een plaats in de halve finale. Flevo Boys komt uit in de hoofdklasse van de zaterdagamateurs, Hoogeveen in de hoofdklasse op zondag. Beide ploegen gingen in de achtste finales door na het nemen van strafschoppen.