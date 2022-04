FestiValderAa krijgt extra dagje tijdens editie 10.0

Na 9.5 komt 10.0. Althans in Schipborg, want FestiValderAa kan dit jaar eindelijk het jubileum vieren. Dat doet het festival met een extra dag, op waarschijnlijk een andere locatie.

"We hadden eigenlijk vorig jaar de jubileumeditie, en vanwege corona hebben we die omgedoopt naar 9.5", legt Sanne Smelt van FestiValderAa uit. "Omdat het festival wel echt een jubileumfeest verdient, doen we dat dit jaar met een extra festivaldag."

Jubileum

De natuur langs de Drentsche Aa is sinds 2011 het decor voor theater, muziek en kunst in het eerste juliweekend. In 2020 ging het feest niet door, en vorig jaar was er de aangepaste editie. Dit jaar wordt er weer gemikt op de volle capaciteit, zo'n 9.000.

De programmering wordt binnenkort bekendgemaakt. Hoewel ze er nog niets over mag zeggen, kijkt Snel zelf het meest uit naar het muziekprogramma. "Dat vind ik dit jaar heel sterk."

Om het jubileum extra luister bij te zetten is er een festivaldag voorgeplakt, dat betekent dat FestiValderAa dit jaar in juni begint. "De capaciteit voor 30 juni hebben wij op dit moment ingeschat op 1.000", laat Smelt weten. Voor die jubileumavond kunnen bezoekers los een kaartje kopen, voor de rest van het weekend is het vertrouwde festivalbandje beschikbaar, een kaart per dag kopen kan ook.

De extra jubileumavond vindt niet op het reguliere festivalterrein plaats, maar op een locatie in de buurt.

Extra's

Volgens Smelt zorgen wisselingen in het organisatieteam ervoor dat er 'met een frisse blik naar het festival wordt gekeken'. "Dat zorgt voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld over duurzaamheid en eten en drinken."

Maar voor de trouwe achterban zal het een herkenbaar festival zijn. "Het wordt het FestiValderAa dat je gewend bent, met veel leuke extraatjes."