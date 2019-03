Noordscheschut pakt belangrijke zege, HZVV ruim langs Drachtster Boys

Noordscheschut en PKC'83 stonden voorafgaand aan de wedstrijd met een gelijk aantal punten op de zevende en achtste positie op de ranglijst. De bezoekers hadden door een beter doelsaldo het hogere plaatsje in handen. Al in de eerste helft werd echter duidelijk dat Noordscheschut de bovenliggende partij was.Na twee minuten stond de 1-0 al op het bord. Een handsbal in het strafschopgebied van PKC'83 leverde Noordscheschut een penalty op, die dankbaar werd benut door Jos Kroezen. Niet veel later tekende Leon Vlietstra voor de 2-0. Voor rust maakten de bezoekers nog wel een aansluitingstreffer, maar op slag van rust leek Nick Koster de wedstrijd te beslissen met de 3-1.Na de rust bleef de wedstrijd echter spannend. Dit keer zorgde een strafschop aan de kant van PKC'83 ervoor dat de club opnieuw terug kwam in de wedstrijd. In een spannende slotfase werd niet meer gescoord, waardoor Noordscheschut drie punten mag bijschrijven."In de eerste helft hadden we de overhand en laten we het na om meer doelpunten te maken," zegt trainer Marc van Meel. "In de tweede helft begonnen we met de instelling om die vierde alsnog te scoren, maar door de strafschop komt er meer druk op. PKC ging risico's nemen, waardoor er voor ons veel ruimte lag, maar helaas konden we daar geen gebruik van maken. Dit zijn echter drie belangrijke punten en ik verwacht dat we er niet veel meer nodig zijn om ons te kunnen handhaven."Noordscheschut klimt door de zege van de zevende naar de vijfde plaats met 27 punten uit 20 wedstrijden. De ploeg gaat naast PKC'83 ook Balk en Olde Veste'54 voorbij.Koploper HZVV ging in Drachten op bezoek bij de nummer vier op de ranglijst van de 1e klasse E, maar veel weerstand was er niet. Na ruim twintig minuten spelen belandde een voorzet van Yoran Popovic voor de voeten van Fabian Stevens, die vervolgens de score opende. Nog vijf minuten later kregen de Hoogeveners een strafschop toebedeeld, die dankbaar werd benut door Romano Djababoe.Na de rust bleef Djababoe met scherp schieten en door twee treffers bepaalde hij de eindstand op 0-4. Door zege komt HZVV op 53 punten uit 20 wedstrijden. Naaste belager Oranje Nassau liet geen steek vallen tegen Winsum, waardoor het verschil negen punten blijft.