Volle bak bij opening Kampeerhal Roden

Kampeerliefhebbers kunnen vanaf vandaag weer terecht in Roden. En dat was te merken, want honderden bezoekers trokken naar het dorp om de splinternieuwe Kampeerhal Roden te bezoeken.

De Kampeerhal Roden is de opvolger van de Vrijbuiter, die in september 2018 failliet ging. Oud-eigenaren Ate van der Veen en Gerard Kremer bliezen de Kampeerhal nieuw leven in."De parkeerplaats staat bomvol. We hebben hier maanden naartoe gewerkt, het leukste is de klanten helpen. En dat kan nu eindelijk weer", zegt Richard Kremer, de bedrijfsleider.De klanten laten een positief geluid horen. "Op zich niet verkeerd, zoals het nu lijkt ziet het er goed uit", zegt Bauke Priet. Ook Roy Reitsma is enthousiast: "De kampeertoestand, dat hoort in Roden. Dat vinden wij gewoon belangrijk."