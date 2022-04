'BBC2014 verder met PvdA en CDA in Coevorden en extra wethouder'

Belangen Buitengebied Coevorden, PvdA en CDA willen opnieuw met elkaar samenwerken in de komende bestuursperiode. De drie partijen zitten al sinds 2014 met elkaar in de coalitie. Daarnaast komt er, als het aan de partijen ligt, een extra wethouder van BBC2014 bij.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand wist BBC2014 zich weer tot grote winnaar van de te kronen. De lokale partij behaalde tien zetels, eentje meer dan bij de vorige verkiezingen. PvdA steeg in aantal stemmen iets, maar bleef vier zetels houden. CDA verloor enkele stemmers, wat resulteerde in drie zetels, eentje minder dan de partij had.

VVD hield haar vier zetels, Progressief Accoord Coevorden steeg van twee naar drie en Politieke Partij Coevorden bezet weer een zetel. D66 (een zetel) verliet de raad.

Brede steun voor beoogde coalitie

In Coevorden voert BBC2014 de gesprekken over de te vormen coalitie zelf, zonder informateur. Na de eerste gespreksronde met alle partijen blijkt dat de huidige coalitie mag rekenen op een brede steun. BBC2014, PvdA en CDA bezetten straks als coalitie 17 van de 25 zetels in Coevorden.

"We wilden graag een brede coalitie", legt fractievoorzitter Henk Mulder (BBC2014) uit. "De eerste gesprekken met de andere vijf partijen waren heel constructief, zonder poespas." De fractievoorzitters hadden van tevoren al afgesproken dat de grootste partij de coalitiegesprekken mocht leiden.

De partijen werken al acht jaar samen en kijken optimistisch naar de toekomst. Daarbij geven ze aan dat er veel werk te doen is. Grote agendapunten zijn extra woningbouw, werkgelegenheid, de zorg voor het landschap en toerisme.

Een wethouder erbij

Daardoor is er de wens voor een extra wethouder, dus vier in plaats van drie. Twee van BBC2014, een van de PvdA en een van het CDA. Mulder: "Wij zijn met BBC2014 de grootste en we vinden dat wij daarom twee wethouders kunnen leveren. Daar is niks raars aan, gezien de verkiezingen. Er is veel werk te doen."

Steven Stegen vervolgt zijn wethouderschap voor BBC2014. Hij volgde Jan Zwiers tussentijds op in 2020. Wie de tweede wethouder voor de partij wordt, kan Mulder nog niet zeggen: "Daarover wordt eerst in een fractievergadering gesproken en in een ledenvergadering gestemd."

Voor het CDA is de beoogd wethouder Jeroen Huizing, die ook de vorige twee bestuursperiodes plaatsnam in het college. In de PvdA vindt een wisseling plaats, als de coalitie op deze manier gevormd wordt. Joop Brink vertrekt als wethouder en voor hem komt dan Joop Slomp in de plaats.