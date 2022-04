Weer puinruimen in Erica: 'Twee keer in een jaar is mij nog nooit overkomen'

Drie tuinders in Erica hebben flinke schade aan hun kassen na de windhoos van gisteren. Verschillende medewerkers kregen het vallende glas om de oren en het is nog maar de vraag wat de schade is aan de gewassen.

Kweker Gerben Pijnaker gebaart zijn armen langs het dak van zijn kas. Op sommige plekken is daar niet veel meer van over. "De windhoos is vanaf de rechterkant over alle drie de kassen gegaan. Ik heb overal schade. Hier is wel de grootste schade, maar ze hebben allemaal wat."

Een paar mannen halen de glasscherven weg die nog in de sponningen zitten, de rest ligt op de grond. Pijnaker was zelf aan het werk toen de windhoos overkwam. "Het ging van links naar rechts, in nog geen halve minuut lag alles beneden"

Herinnering aan sneeuwval

Naast bomenkwekerij Boomkamp treft de windhoos ook de buren. Bij Sunny Orchids blijft het beperkt tot schade aan het dak. Bij kwekerij Polman zou ook een medewerker geraakt zijn door een stuk glas.

Bij Sunny Orchids en bij Boomkamp herinneren ze aan de schade precies een jaar geleden, toen door sneeuwval de kassen bezweken. "Deze week dinsdag is net die schade afgerond. Daar waren we net helemaal klaar mee en twee dagen later krijgen we dit op ons dak, kunnen we weer overnieuw beginnen."