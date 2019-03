Uitslagen zaterdagvoetbal

In het Drentse amateurvoetbal stonden vandaag een aantal kansen klaar voor het pakken van een periodetitel. Zowel Drenthina als LTC blijven na een gelijkspel echter in de wachtstoel zitten.

Drenthina moest vandaag winnen bij Gramsbergen, maar er werd niet gescoord aan beide kanten. Ook LTC had een overwinning nodig, maar leek op een nederlaag af te stevenen. De Assenaren maakten echter in de laatste minuut gelijk tegen koploper Zuidwolde.Benieuwd naar alle overige uitslagen in het Drentse amateurvoetbal? Je vindt ze hieronder: