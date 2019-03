Frommelgoal Mast bezorgt LTC punt in topper

Het was niet best vanmiddag op sportpark De Hoogte, de thuisbasis van LTC, maar de thuisclub sleepte in de topper tegen Zuidhorn toch nog een punt uit het vuur. Rick Mast frommelde de gelijkmaker in de 90e minuut binnen.

Daarmee kreeg LTC misschien wel iets teveel, maar daar had de thuisclub logischerwijs maling aan. Het gat met koploper Zuidhorn blijft maar één punt, terwijl LTC ook nog twee duels minder heeft gespeeld. Bovendien houdt de formatie van trainer Richard Poortman het winnen van de tweede periodetitel in eigen hand. Groen Geel is door de 3-2 zege van vanmiddag op Mamio wel op gelijke hoogte gekomen, maar op 4 mei heeft LTC aan een punt genoeg tegen laagvlieger Noordwolde om de periodetitel in de wacht te slepen."Het was te slap vandaag. We verloren teveel tweede ballen en door het gemis van spits Mahdy Youssef, die voor zijn werk in Parijs zit, konden we ook niet opportunistisch spelen. De goal die Mast maakte was symptomatisch voor de wedstrijd. Het zag er niet uit", aldus Poortman.De goal van Zuidhorn, een fraaie vrije bal, werd gemaakt door Thijs Zwarteveen.