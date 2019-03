Intertoys winkel in Emmen blijft open

In Emmen blijft toch een Intertoys winkel bestaan. Het gaat om de vestiging in de Derksstraat.

De eigenaar van het pand heeft een huurder gevonden die het bedrijf als franchisenemer wil voortzetten. De nieuwe huurder bestiert ook al een Intertoys winkel in Hardenberg.Speelgoedketen Intertoys ging in februari failliet . Het bedrijf maakte in afgeslankte vorm een doorstart onder de vlag van een Portugese investeerder.